У тернополянина було надважке онкологічне захворювання – множинна мієлома.

У львівській лікарні св. Пантелеймона провели першу трансплантацію кісткового мозку (ТКМ) 57-річному мешканцю Тернополя, у якого діагностували надважку онкологічну недугу – множинну мієлому. Пересадка пройшла успішно, зараз пацієнт у ремісії, пише Zaxid.net.

Торік 57-річний Олег Рогожинський почав відчувати біль у кістках, легку слабкість та помітно схуд. Рівень гемоглобіну був низьким. Пункція кісткового мозку тоді показала надважку онкологічну недугу – множинну мієлому, повідомили у лікарні.

Множинна мієлома – це злоякісне захворювання кровотворної системи, за якого в кістковому мозку утворюється надлишкова кількість плазмоцитів, патологічний білок руйнує кістки в організмі людини.

У лікарні кажуть, що лікування пацієнта складалося з кількох етапів: хіміотерапії, аби досягнути ремісії хвороби, потім – трансплантація кісткового мозку. Хіміотерапію чоловік пройшов у Тернополі, а на трансплантацію кісткового мозку приїхав до Львова.

«Ми провели пацієнту аутологічну трансплантацію кісткового мозку. Тобто, пересадили йому власні клітини, не донорські. Спершу ми забрали його власні клітини кісткового мозку, тоді дали високодозову хіміотерапію та влили ці клітини назад. Мета аутологічої трансплантації при мієломі – утримання якомога тривалішої ремісії», – каже завідувачка відділення гематології лікарні Соломія Глуховська.

Після пересадки пацієнт три тижні провів у спеціальному боксі, ізольованій стерильній палаті, бо ослабленій імунітет міг підхопити будь-який вірус, який для такого хворого є вкрай небезпечний.

На 21-й день після трансплантації чоловік поїхав додому. Каже, що зараз почувається так, ніби у нього виросли крила.