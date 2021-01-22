31-річний шоумен, ведучий, організатор вечірок та свят Андрій Човган очолив одне з управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації.

За словами самого Андрія, він побачив вакансію на сайті, подав резюме, і його запросили на співбесіду.

“Я розповів чим я займався, подивилися по моїй трудовій книжці, по моїй освіті, сказали супер, ви підходите, – відзначив Андрій Човган. – Сьогодні 21 січня мене призначили на посаду начальника сім’ї та молоді в Тернопільській ОДА”.

У підпорядкуванні Андрія Човгана будуть працювати 11 осіб, пише 1540.com.ua.

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