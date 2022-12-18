Україну на “Євробаченні-2023” у Ліверпулі представить гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. В сумі вони отримали 19 балів – 10 від глядачів та 9 від суддів. На другому місці KRUТЬ, на третьому Jerry Heil.

Фінал національного відбору пройшов у київській підземці 17 грудня, повідомляють Українські новини.

Найбільшу кількість балів (10) члени журі віддали KRUTЬ, а найменшу (1) – співаку Moisei. Глядачі ж віддали найбільшу кількість балів 10 – гурту TVORCHI, а найменшу – Angelina. За результатами голосування журі та глядачів TVORCHI отримали 19 балів і стали цьогорічними переможцями Нацвідбору. Загалом у фіналі виступили 10 учасників.

Зазначимо, фінал українського національного відбору проходив у укритті – задля безпеки присутніх у разі повітряної тривоги.

Гурт TVORCHI складається із саундпродюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Колектив родом із Тернополя та досить молодий – був заснований у 2018 році. Цікаво, що обидва артисти, якби не музика, стали б фармацевтами – і Джеффрі, і Андрій навчалися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

За чотири роки існування TVORCHI встигли випустити чотири студійні альбоми: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020) та ROAD (2021).

Це вже друга спроба колективу – у 2020 році група TVORCHI вже брала участь у нацвідборі на “Євробачення”. Тоді колектив виборював право представити Україну з треком Bonfire. З піснею колектив пройшов у фінал, але не переміг.

Нагадаємо, цього року, попри повномасштабне вторгнення Росії, Україна взяла участь у щорічному пісенному конкурсі “Євробачення”. За підсумками голосування гурт Kalush Orhestra, яка представляла Україну, посів перше місце. У червні Європейський мовний союз (ЄМС) заявив, що конкурс “Євробачення-2023” не може бути проведений в Україні через безпеку, тому ведуться переговори з Великою Британією, оскільки її учасник посів друге місце. А 25 липня ЄМС повідомив, що конкурс “Євробачення-2023” пройде у Великій Британії від імені України.