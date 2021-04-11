На власників тернопільських ресторанів склали майже два десятки протоколів

Майже два десятки адміністративних протоколів склали поліцейські протягом тижня у Тернополі через порушення карантину рестораторами. Окремі заклади громадського харчування продовжували роботу після 22:00.

Вихідними мобільні групи у Тернополі посилили контроль за дотриманням карантину ресторанах. До перевірок закладів громадського харчування залучають Нацгвардію.

“Ми разом із Нацгвардією, муніципальною інспекцією, держпродспоживслужбою значно збільшили кількість карантинних груп. У вечірній час мобільні групи націлені на перевірку закладів громадського харчування та нічних клубів. За останній тиждень було складено 17 протоколів за порушення карантинних вимог суб’єктами господарювання. Сюди входить і робота закладів після 22 години. Особливу увагу хочу звернути на перелік закладів, які ігнорують всі вимоги карантину і продовжують свою діяльність. Багато ресторанів в центрі міста порушують вимоги карантину. Найбільше таких порушень виявляємо саме вихідними”, – зазначив заступник начальника міського відділу поліції Іван Рябчак.

Додамо, минулого тижня через недотримання маскового режиму оштрафували 60 тернополян. Люди були без засобів індивідуального захисту у громадських місцях.