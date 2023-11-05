Зміни до бюджету громади на 2023 рік прийняли депутати на сесії третього листопада. Відповідно до прийнятого документу, дохідна та видаткова частина бюджету збільшилась майже на сім мільйонів гривень.

– Цим рішенням ми збільшуємо дохідну та витратну частину бюджету на 6 мільйонів 868 тисяч гривень, – повідомила Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – За рахунок Байківецької сільської ради отримуємо 230 тисяч гривень, які спрямовуються на дошкільну освіту, Великогаївської сільської ради – 500 тисяч гривень, які підуть на закупівлю форми для військовослужбовців. Також надійшла субвенція з обласного бюджету у сумі 3 мільйони 49 тисяч, яка спрямовується на управління соцполітики для соціальних виплат та субвенція з державного бюджету у сумі 3,1 мільйона, яка спрямовується на проект Нова українська школа.

Також у міській раді перерозподілили бюджетні асигнування між головними розпорядниками коштів у сумі 47,3 мільйона. Зокрема, за словами Вікторії Остапчук, зменшуються видатки на зарплату за рахунок економії енергоносіїв та за рахунок зменшення гарантійних зобов’язань. Ці кошти спрямовуються: на програму обороноздатності у сумі 14 мільйонів, на усунення аварійних ситуацій та осінньо-зимове утримання міста – 30 мільйонів гривень, на програму НУШ – 1 мільйон 967 тисяч. Окрім цього, провели перерозподіл бюджетних асигнувань в межах фінансового управління за рахунок чого на програму обороноздатності ще додатково виділили 11 мільйонів гривень.

Як відзначив міський голова Сергій Надал, 25 мільйонів гривень спрямують на виплату грошей або придбання товарно-матеріальних цінностей для військових частин.