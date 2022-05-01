На центральному ринку водій буса наїхав на жінку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася п’ятницю, 29 квітня, близько 8 ранку у Тернополі на вулиці Шептицького, на території центрального ринку.

За попередніми даними, водій буса, рухаючись заднім ходом, не помітив пішохода. Внаслідок чого 56-річна жінка опинилася під колесами транспортного засобу. Потерпілу з травмою ноги доправили до лікарні.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.