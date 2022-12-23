Поліцейські та рятувальники нагадують тернополянам про дотримання безпечної поведінки на льоду.

Температура повітря постійно коливається, а водойми вкриваються тонкою кригою. Це свідчить про те, що перебувати на такій поверхні небезпечно.

Вчора патрульні та рятувальники вкотре нагадали громадянам прості правила безпечного поводження на водоймах.

Пам’ятайте:

заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці;

відмовтеся від зимової риболовлі на льоду;

не вживайте спиртні напої поблизу водойм.

Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Бережіть себе та своїх рідних!