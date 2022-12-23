Поліцейські та рятувальники нагадують тернополянам про дотримання безпечної поведінки на льоду.

Температура повітря постійно коливається, а водойми вкриваються тонкою кригою. Це свідчить про те, що перебувати на такій поверхні небезпечно.

Вчора патрульні та рятувальники вкотре нагадали громадянам прості правила безпечного поводження на водоймах.

Пам’ятайте:

  • заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці;
  • відмовтеся від зимової риболовлі на льоду;
  • не вживайте спиртні напої поблизу водойм.
  • Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Бережіть себе та своїх рідних!