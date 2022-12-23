Поліцейські та рятувальники нагадують тернополянам про дотримання безпечної поведінки на льоду.
Температура повітря постійно коливається, а водойми вкриваються тонкою кригою. Це свідчить про те, що перебувати на такій поверхні небезпечно.
Вчора патрульні та рятувальники вкотре нагадали громадянам прості правила безпечного поводження на водоймах.
Пам’ятайте:
- заборонено виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- заборонено спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- заборонено збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці;
- відмовтеся від зимової риболовлі на льоду;
- не вживайте спиртні напої поблизу водойм.
- Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
Бережіть себе та своїх рідних!