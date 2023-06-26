Виштовхнув на берег, але сам не виплив: на Тернопільщині втопився рибалка, котрий намагався врятувати дитину

У річці Збруч на території Мельнице-Подільської територіальної громади потонув рибалка. 64-річний чоловік загинув, рятуючи дитину.

Нещастя трапилося 23 червня близько 17:30. На місце пригоди виїжджали рятувальники, працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

За словами очевидців, потерпілий рибалив на березі, коли помітив, що 13-річний юнак почав кликати на допомогу та тонути. Чоловік кинувся допомагати. Він зумів виштовхнути хлопця на берег, але сам випливти не зумів. Тіло чоловіка пішло під воду і знайшли його лише наступного дня за сто метрів від місця нещастя. Попередня причина смерті – утоплення.

Ще один нещасний випадок у ставку поблизу села Мала Іловиця зареєстрували поліціянти у неділю, 25 червня. Про утопленика, 1959 року народження, повідомив диспетчер екстреної медичної допомоги.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік поліз у воду, аби розплутати волосінь. Після цього вирішив перепливти ставок з одного берега на інший. Проте це йому не вдалося і він почав тонути. Допомогти потерпілому намагалися відпочивальники. Вони витягнули тіло чоловіка на берег, але реанімувати його не вдалося. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть.

Обидва факти слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Поліціянти нагадують правила безпечної поведінки на воді та біля води: