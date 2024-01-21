У Тернополі працівники ДСНС врятували рибалку.

20 січня близько 20-ї години потерпілий сам зателефонував до служби порятунку. На той час чоловік перебував на кризі тернопільського ставу і розповів, що в нього різко погіршилось самопочуття. Через слабкість він не міг дістатися берега. Навколо вже не було людей, а з сутінками температура повітря стрімко знижувалась. Чоловік потребував невідкладної допомоги.

До нього негайно вирушили рятувальники. Вони знайшли потерпілого за сотню метрів від берега. За допомогою рятувального катамарана рибалку евакуювали з криги та передали працівникам екстреної медичної допомоги.