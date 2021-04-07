У Тернопільській області офіційно підтвердили циркуляцію британського штаму вірусу «Covid-19».

За словами лікаря-епідеміолога Володимира Паничева, це означає, що ситуація із захворюваністю на коронавірус ще тривалий час залишатиметься складною. Через це всім необхідно прислухатися до порад медичних працівників та дотримуватися рішень міського оперативного штабу та комісій з питань ТЕБ та НЦ на місцях, щоб Тернопільщина із «помаранчевої» не перейшла у «червону» зону.

На засіданні міського оперативного штабу сьомого квітня Володимир Паничев нагадав, що головним фактором передачі інфекції «Ковід-19» є повітря закритих приміщень. Він рекомендував керівництву різних закладів, установ, організацій неухильно дотримуватися протиепідемічних вимог.

– Сьогодні все, що пов’язано із перебуванням людей у закритих приміщеннях і з функціонуванням закладів, установ, організацій потребує критичної оцінки, – говорить Володимирр Паничев, заступник генерального директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України». – Має бути дотриманий норматив площі на одного відвідувача. Змушений вдруге наголошувати, що великі торгівельні мережі не надають значення обмеженню кількості відвідувачів, числу кас, які одночасно працюють, не стежать за дотриманням дистанції у чергах. Пропоную також торговим мережам та іншим надавачам послуг встановити години переважного обслуговування людей пенсійного віку, щоб вони не стояли в чергах. Керівників великих торгових мереж прошу покращити логістику і не змінювати торгові місця у великих залах, а все створити для того, щоб людина розуміла де той чи інший стелаж і змогла швидко вибрати товар. З наближенням Великодніх свят настоятелям храмів прошу врахувати ситуацію і запобігати можливим порушенням вимог щодо роботи в умовах карантину. На найближчий час рекомендую не планувати ніяких заходів, навіть традиційних. Зараз ми не можемо дати оптимістичного прогнозу стосовно розвитку ситуації і найкращим виходом була б стабілізація епідситуації.

Пропозиції епідеміолога, а також інших членів штабу на засіданні взяли до уваги. У результаті прийняли наступні рішення:

роботу в торгово-розважальних та торговельних центрах дозволено проводити за умови спільного контролю на вході-виході з закладу працівником центру з представником поліції чи Нацгвардії, забезпечивши проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше, ніж 1 відвідувач на 10 метрів квадратних торговельної площі, наявності відповідного маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів згідно із чинним законодавством;

заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;

заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників);

проводити усі Богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн;

Ці додаткові протиепідемічні обмеження на території Тернопільської міської громади вступають у дію з 8 квітня.