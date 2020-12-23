Блогери з різних регіонів України приїхали на Тернопільщину оглянути найпопулярніші пам’ятки культури та архітектури. Зокрема, вони відвідали Кременецький замок, Вишнівецький палац, побували на санній трасі.

Блог-тур тривав на Тернопільщині з 17 по 20 грудня. Його влаштували задля популяризації туристичних місць регіону, – каже заступник начальника управління туризму Ростислав Яцків. До туристичного маршруту увійшло щонайменше п’ять населених пунктів.

«Ми хотіли показати нашим гостям найцікавіші об’єкти, привітних людей, які завжди готові прийняти туристів. Відтак у туристичний маршрут увійшли: Вишнівець Кременець, Збараж, Зарваниця, Чортків, Теребовля та інші локації. Наші гості змогли познайомитися з історією кожного міста та посмакували смачними стравами».

Під час блог-туру гості взяли участь у смолоскипній ході, а також побачили легендарний віадук поблизу Теребовлі. Як зазначила учасниця блог-туру Галина Аксьонова, серед усіх побачених об’єктів найбільше вразив Бункер бригади Больцано, який знаходиться між Тернополем та Зарваницею. «Це місце є першим у моєму списку – «маю приїхати знову». У навколишніх лісах таких укріплень багато: десь ще є ДЗОТи (дерево-земляна оборонна точка) чи казарми, десь проводили розкопки. Все це досліджують, вивчають, та навіть можна домовитися про екскурсію. Самі ж бліндажі трималися сто років. Ніхто не знає скільки вони ще простоять. Тому треба йти і дивитись, поки є така можливість».

Додамо, тур визначними пам’ятками організувала Асоціація Незалежних Блогерів з метою промоції Тернопільщини.