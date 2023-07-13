На Тернопільщину йде циклон з дощами і грозами

Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї пройдуть значні дощі та грози. Можливий штормовий вітер до 20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі можливі значні дощі та грози. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 14 – 19° тепла, вдень 23 – 28° тепла.

«Погода очікується складною – дощі з грозою, місцями сильні зливи, ймовірний град. Сильний північно-західний вітер. 14-го липня дощі з грозами очікуються практично всюди – бо циклон», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вихідними літня спека на Тернопільщину повернеться. Стовпчики термометрів знову сягатимуть 30 градусів тепла.