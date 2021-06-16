На Тернопільщину йде спека, однак її остудять дощі

Літнє тепло повертається на Тернопільщину. Однак разом із підвищенням температурних показників у регіоні задощить. Місцями пройдуть грози та зливи, а також можливі пориви північно-західного вітру.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у середу на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, можливі короткочасні дощі. Вдень позначки термометрів сягатимуть 24 градуси вище нуля.

«На дощі, грози та всілякі інші сезонні прояви веселої літньої атмосфери 16-го червня варто розраховувати практично всім – десь періодично дві-три краплі, десь накриє сильною грозовою зливою із шквалом та градом. Хто не вірить, що часом у сусідів ллє, гримить і рве шквалом, а в своєму дворі – ясно й сонячно, читайте регулярно звіти ДСНС», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, у другій половині тижня спека на Тернопільщині набиратиме обертів. Втім, дощі та грози теж почастішають. Мінлива погода зберігатиметься майже до кінця місяця.