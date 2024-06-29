29 червня Тернопіль опинився під ударом потужної зливи, яка призвела до серйозного затоплення міста.

Вулиці перетворилися на річки, де вода сягала подекуди пояса дорослої людини. Численні автомобілі опинилися у водяній пастці, деякі з них були майже повністю затоплені, пише видання Терміново.

Ситуація ускладнюється тим, що зливова каналізація не впоралася з таким обсягом води.

Місцеві жителі діляться фото та відео наслідків негоди в соціальних мережах, демонструючи масштаби затоплення.

Фото 0352.ua