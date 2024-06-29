Води по пояс: Тернопіль затопило після сильної зливи. ВІДЕО

29 червня Тернопіль опинився під ударом потужної зливи, яка призвела до серйозного затоплення міста.

Вулиці перетворилися на річки, де вода сягала подекуди пояса дорослої людини. Численні автомобілі опинилися у водяній пастці, деякі з них були майже повністю затоплені, пише видання Терміново.

Ситуація ускладнюється тим, що зливова каналізація не впоралася з таким обсягом води.

Місцеві жителі діляться фото та відео наслідків негоди в соціальних мережах, демонструючи масштаби затоплення.

Фото 0352.ua