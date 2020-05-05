Холоднеча йде на Тернопільщину разом із дощами, грозами та сильним вітром. За словами синоптиків, західний регіон залишатиметься найхолоднішою частиною України.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники суттєво знизяться цієї ночі. Холодна погода зберігатиметься до кінця тижня. Не обійдеться без опадів, а місцями пройдуть дощі, грози з штормовим вітром.

«На Заході очікується найхолодніша погода. Найближчої ночі там передбачається усього +2 +7 градусів. Вітер очікується поривчастим при грозах, до штормових поривів. Тут пройдуть дощі, але холодні та з сильним західним вітром. Україна завтра потрапляє у синоптичні престижні глядацькі ряди, де очікується найбільше опадів. Дощі також поливатимуть Польщу, Молдову, Румунію, Білорусь. Це все – циклон з атмосферними фронтами, ніяк не вгомониться», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, несміливе потепління на Тернопільщині розпочнеться у суботу. А в неділю та понеділок передбачають понад двадцять градусів тепла. Однак триватиме така погода недовго, 12 – 13 травня температурні показники знову опустяться до 14 – 15 градусів тепла. Тож погода першої половини травня буде досить мінливою.

Софія Романська