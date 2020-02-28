230 тисяч захисних масок відправив вчора уряд на Тернопільщину, їх привезуть з Дніпра.

Про це під час пресконференції повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук, передає Суспільне.

Також він розповів, що на засоби захисту для медичних працівників, поліції і рятувальників, дезінфекційні засоби та обладнання, яке може знадобитися в лікарнях області, виділили 2 мільйони гривень з обласного бюджету і ще 2 мільйони з міського бюджету Тернополя.

За словами Володимира Богайчука, у районних центрах в інфекційних відділеннях є 400 ліжок, де прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус.

За словами Оксани Чайчук, лабораторний центр отримує інформацію про всіх людей, які приїжджають з країн, де зафіксували захворювання на коронавірус. Каже, на всіх українських кордонах цілодобово чергують працівники обласних лабораторних центрів.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, сьогодні на 16 годину на коронавірус завхоріли 82 тисячі 544 людини в майже 50 країнах світу. Від вірусу померли 2 810 осіб, вилікувалися понад 33 тисячі – розповів Володимир Богайчук. За його словами, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували.