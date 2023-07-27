Літнє тепло повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 25 тепла. А вихідними обіцяють майже спекотну погоду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині у п’ятницю спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, обійдеться без істотних опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до 8 градусів тепла, в вдень підвищуватиметься до 25 -27 тепла. Загалом у краї обіцяють комфортну погоду. Тенденції з потепління зберігатимуться.

“Обійдеться без істотних опадів. Температура повітря становитиме +20+27 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідними на Тернопільщину знову повернеться спека, а також пройдуть дощі та грози.