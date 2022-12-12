Хвиля похолодання насувається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у регіоні можливі снігопади та хуртовини.

Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вночі та вранці можливі тумани.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, впродовж тижня на Тернопільщині очікується нестійкий характер погоди. Переважатимуть мінусові температурні показники. Через ожеледицю у краї оголосили штормове попередження — перший рівень небезпечності.

“13 грудня буде хмарно. Можливі снігопади. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, слабка хуртовина. Температура впродовж доби 1 – 6° морозу”.

За попередніми прогнозами синоптиків, у краї домінуватиме волога погода. Надалі похолодання посилюватиметься. Ускладнюватимуть метеорологічну ситуацію тумани. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.