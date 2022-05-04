Пальне до українських АЗС постачатимуть з Польщі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Втім, у пріоритеті залишиться забезпечення Збройних Сил України.

Рішення про обмеження продажу палива заправні станції приймають самостійно, – зазначив Володимир Труш. Держава не встановлювала такого обмеження.

Читайте також: Стоять в черзі по дві години: що коїться на заправках Тернополя. ФОТО, ВІДЕО

«Рішення щодо відпуску 5 чи 10 літрів пального приймає суб’єкт підприємницької діяльності. Загалом держава такого обмеження не встановлювала. В усьому світі ціна на бензин, нафтопродукти збільшилася. Урядом прийнято рішення щодо завезення пального з Польщі. Є перемовини між двома урядами. У будь якому разі, відповідно до пріоритетів, нам насамперед треба забезпечити Збройні Сили. Також на цю ситуацію впливало те, що ворог систематично знищував нафтобази, які знаходилися на території України. До всіх жителів звертаюся щодо мінімального використання власного транспорту».

Читайте також: На Тернопільщині пальне може стати “на вагу золота”?

Додамо, за прогнозами експертів, ціни на пальне далі можуть суттєво зрости. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про повернення акцизу та ПДВ на пальне.