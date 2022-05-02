Через збільшення кількості транспорту і знищення деяких нафтобаз можливий дефіцит пального. Жителів краю просять поставитися з розумінням і менше користуватися приватним транспортом.

На автошляхах Тернопільщини приватного транспорту побільшало удвічі, – повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це пов’язано із приїздом переселенців. Відтак потреби у пальному зросли. Першочергово ним забезпечують військовослужбовців, працівників силових структур, представників тероборони.

«Транспорту в місті збільшилося удвічі. Багато людей переселилося. Ми це все розуміємо. Місто наше невелике. Просимо людей менше користуватися власним транспортом, економити пальне. Можна користуватися громадським транспортом або ходити пішки. Ворог лупив по сховищах на Західній Україні. Це завдання №1 – знищити паливно-мастильні матеріали, щоб наші збройні сили мали на чому пересуватися. Наразі критичної ситуації немає, але важливо, щоб громадяни поставилися з розумінням».

Експерти прогнозують, що ціни на пальне далі можуть суттєво зрости. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про повернення акцизу та ПДВ на пальне.