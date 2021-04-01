11 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на ранок першого квітня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 60-річний чоловік із села Башуки Кременецького району, 75-річна мешканка села Лисичинці Чортківського району, 64-річний житель села Івашківці Кременецького району, 82-річна мешканка села Чехів Чортківського району, 85-річний житель Микулинець, 78-річний мешканець села Дворіччя Тернопільського району, 90-річна мешканка Струсова, 66-річний мешканець смт. Товсте, 71-річний житель села Більче-Золоте Чортківського району і двоє мешканців Заліщик: 66-річна жінка і 78-річний чоловік.
Загалом за добу зареєстровано 742 нових випадки коронавірусної хвороби. Одужало 355 людей.
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