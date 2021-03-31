На Тернопільщині знов різко зросла кількість смертей від коронавірусу

11 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області минулої доби.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 61-річний мешканець села Верхівці Чортківського району, 78-річна жителька Борщева, 70-річна мешканка села Залісся Чортківського району, 64-річна жінка із села Мислова Тернопільського району, 73-річна мешканка Підволочиська, 65-річний житель села Домаморич, 73-річний чоловік із Золотників, а також четверо тернополян: чоловіки 66, 73, 83 років і 82-річна жінка.

Загалом за добу зафіксовано 200 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужала 331 особа.