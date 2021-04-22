357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 квітня.

Також за останню добу зареєстровано 12 летальних випадків захворювання.

  • жінка 56 р. Кременецький район с. Сапанів
  • чоловік 68 р. Кременецький район с. Будки
  • чоловік 86 р. Чортківський район с. Оришківці
  • чоловік 62 р. м. Тернопіль
  • чоловік 61 р. м. Тернопіль
  • жінка 53 р. Тернопільський район смт Велика Березовиця
  • чоловік 50 р. Тернопільський район с. Козівка
  • жінка 77 р. м. Тернопіль
  • жінка 85 р. смт Козова
  • чоловік 71 р. Тернопільський район с. Іванівка
  • жінка 81 р. м. Тернопіль
  • жінка 55 р. м. Тернопіль

Одужало 532 особи. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.