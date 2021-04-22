357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 квітня.
Також за останню добу зареєстровано 12 летальних випадків захворювання.
- жінка 56 р. Кременецький район с. Сапанів
- чоловік 68 р. Кременецький район с. Будки
- чоловік 86 р. Чортківський район с. Оришківці
- чоловік 62 р. м. Тернопіль
- чоловік 61 р. м. Тернопіль
- жінка 53 р. Тернопільський район смт Велика Березовиця
- чоловік 50 р. Тернопільський район с. Козівка
- жінка 77 р. м. Тернопіль
- жінка 85 р. смт Козова
- чоловік 71 р. Тернопільський район с. Іванівка
- жінка 81 р. м. Тернопіль
- жінка 55 р. м. Тернопіль
Одужало 532 особи. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
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