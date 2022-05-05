На Тернопільщині для участі в ЗНО зареєструвалося понад 10 тис. абітурієнтів з області, а також близько 16 тис. учнів з інших регіонів. Вони складатимуть тестування у школах краю.

Абітурієнтам, які цього року складатимуть національний мультимедійний тест, збільшили час для його проходження. Таке рішення прийняли після проведення спеціального експерименту, в якому брали участь вчителі та учні.

«На сьогодні на проходження національного мультимедійного тесту зареєструвались понад 10 тисяч учнів з нашої області, а також майже 16 тисяч учнів з інших областей, які хочуть складати тест саме в Тернопільській області. Хочу зазначити, що ця кількість може бути більшою. Абітурієнтам, які цього року складатимуть національний мультимедійний тест, збільшили час. Тепер на розв’язання усіх завдань учні будуть мати не 90 хвилин, а 120. Таке рішення Міністерство освіти ухвалило після пробного тестування», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, після проходження демонстраційного варіанту тесту у МОН дійшли висновку, що 90 хвилин замало для того, аби виконати усі завдання. Тому минулого тижня у Львові відбулась нарада із заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою, на якій висунули пропозицію збільшити тривалість складання тесту.