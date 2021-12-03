На Тернопільщині знайшли ще одну підпільну заправку на колесах. ФОТО

Шість тисяч літрів дизельного пального та вантажний автомобіль виявили оперативники управління стратегічних розслідувань на приватній території міста Почаєва.

За словами правоохоронців, місцевий житель організував нелегальну автозаправну “станцію”. Він на ній реалізовував підпільно дизельне пальне.

Під час проведення санкціонованих обшуків оперативники виявили вантажний автомобіль марки DAF із причепом-паливоцистерною. “Бізнесмен” встиг уже перекачати 6 тонн дизельного пального із автівки в цистерну на суму майже 170 тисяч гривень, яка знаходилася на території підприємства. Жодних дозвільних документів власник не надав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Процесуальне керівництво здійснює Кременецька окружна прокуратура. Усі паливно-мастильні матеріали правоохоронці вилучили. Встановлюють оперативники шляхи надходження пального.

Даний факт працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.