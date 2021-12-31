Додаткову та бустерну дози вакцини від COVID-19 запровадили на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Бустерною дозою можуть щепити всіх охочих, а додатковою — людей з ослабленим імунітетом.

На Тернопільщині вже зробили 36 бустерних доз та 31 додаткову дозу. Продовжать щеплення у 2022 році.

“У нашій області вже розпочато введення бустерної дози. Оскільки першими 25 лютого у нас вакцинувалися медичні працівники, то зокрема, медичний персонал інфекційного відділення дитячої міської лікарні. Вони першими отримали бустерні дози, якщо в людини є бажання провести бустерну дозу, від попереднього щеплення пройшло більше, як сто днів, то можемо зробити це. Також ми проводимо додаткове третє щеплення. Це стосується певних категорій людей — з імуносупресією, з онкологічними захворюваннями, в яких на попереднє введення двох доз не виробилися антитіла або виробилися в недостатній кількості. Отже, додаткова та бустерна доза — це різне”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

2 877 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Загалом від початку вакцинації в Тернопільській області імунізували 673 028 осіб.