566 нових випадків коронавірусу зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Це абсолютний антирекорд від початку пандемії COVID-19 в нашому регіоні. За словами лікарів, епідемічна ситуація з кожним днем ускладнюється.

Найбільше занепокоєння в епідеміологів викликає збільшення кількості смертей від COVID-19. Летальні випадки почали реєструвати навіть серед 40-річних людей без супутніх захворювань.

“Є хворі серед вагітних, людей старшого віку, людей з хронічними захворюваннями. Епідемічна ситуація неблагополучна. За постановою Кабміну, ми належимо до помаранчевої карантинної зони. Але якщо негативні тенденції продовжаться, ми можемо потрапити до червоної зони карантину, де діятимуть суворі обмеження. Нині в області для хворих на коронавірус розгорнуто 2015 ліжок, з них — 1823 забезпечені киснем. Наразі понад тисячу ліжок залишається вільними, але з кожним днем госпіталізацій більшає. 586 людей використовують кисневу підтримку”, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Через стрімке зростання рівня захворюваності на COVID-19 в області зібрали регіональну комісію з питань ТЕБ та НС, яка прийняла рішення посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів.