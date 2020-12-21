На Тернопільщині за тиждень оштрафували майже півтисячі людей, котрі були без масок

За дотриманням карантинних обмежень в області щоденно стежать рейдові групи.

За минулий тиждень, з 14 по 20 грудня, поліцейські склали 42 протоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці перевіряли роботу магазинів, ресторанів, кафе, нічних клубів, ринки, громадські місця та перевізників, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області. Серед основних порушень: неприпинення роботи закладів громадського харчування після 22-ої години, перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.

Поліцейські також контролювали дотримання маскового режиму. За минулий тиждень виявили 461 особу, котрі перебували у зазначених місцях без респіраторів або захисних масок. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Нагадуємо, з 19 грудня на всій території України почали діяти нові карантинні обмеження.

Під забороною: проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.