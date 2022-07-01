На Тернопільщині визначають території для підприємств, які переїхали зі сходу, та житла для переселенців

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності».

Ним запроваджена спрощена процедура вирішення питань розміщення об’єктів будівництва та відведення земельних ділянок для містобудівних потреб в умовах воєнного стану.

– Зокрема, законом дано чітке визначення і врегульовано процедуру організації і розміщення тимчасових споруд для проживання внутрішньо переміщених осіб – надзвичайно актуальна тема для нашої області, яка прийняла велику кількість біженців, – пояснив Володимир Харченко, директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА. – Органи місцевого самоврядування отримали повноваження щодо вирішення цих питань шляхом прийняття відповідних рішень. Розроблена схема розміщення таких споруд і реалізація таких проектів. Запроваджена спрощена процедура для відведення земельних ділянок для об’єктів капітального будівництва за окремим переліком для задоволення потреб воєнного стану, а саме розміщення підприємств, об’єктів інфраструктури, капітального будівництва для розселення внутрішно переміщених осіб. Відведення таких земельних ділянок має здійснюватися за вмотивованим висновком органу містобудування та архітектури відповідного рівня.

На виконання Закону, за дорученням Кабінету Міністрів України, обласна військова адміністрація спільно з територіальними громадами веде роботу з визначення територій для розміщення промислового, комунального та житлового будівництва. Також визначають території для розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, мультимодальних терміналів та виробничо-перевантажувальних комплексів для розміщення, у першу чергу, виробничих потужностей підприємств, які переміщуються із зони бойових дій, та розселення персоналу таких підприємств на території області.