Сьогодні, 1 червня на Тернопільщині пройшла негода – випав дощ з градом.

Зокрема, значну грозу зафіксували жителі Чортківщини, повідомляють Тернополяни. У селах Лядське, Бобрівники, Комарівка пройшовся дощ з градом.

За даними місцевих жителів, за кілька хвилин надійшла чорна хмара, почався сильний дощ, а відтак град.

Негода тривала недовго, хвилин 5-7, далі хмара попрямувала на сусідні населені пункти.

На жаль, не обійшлося без збитків. У селі Ріпинці Бучацької ОТГ буревій зірвав дах будинку і кинув його на автомобілі, які стояли на подвір’ї. Як наслідок, обидві автівки зазнали ушкоджень. Про це повідомляють у ДСНС.