Понад 230 пунктів обігріву розгорнули на Тернопільщині. Там жителі краю у морозяні дні можуть отримати необхідну медичну допомогу та випити гарячого чаю.

Облаштували пункти обігріву при дорогах державного значення, на центральних вулицях міст і сіл. Деякі з них працюють стаціонарно і цілодобово. Також передбачені мобільні тимчасові пункти. Як зазначив начальник управління ДСНС України в області Віктор Маслей, більшість пунктів обігріву розгорнуто на базі закладів охорони здоров’я.

“У разі заповнення цих пунктів обігріву, ми розгорнемо ще додаткові на базі наметів. Також розгорнено пересувні пункти обігріву на базі спеціально-пристосованого автотранспорту. Також при потребі будемо використовувати електрогенератори та техніку тягачів. Пожежно-рятувальні підрозділи готові діяти загрозам зимового періоду”.

У пунктах обігріву можуть отримати необхідну допомогу і водії транспортних засобів. Дізнатися адреси пунктів обігріву можна на електронному ресурсі ДСНС.