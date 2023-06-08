На Тернопільщині цього літа працюватиме 17 дитячих таборів.

Про це повідомив на брифінгу начальник управління молоді і спорту обласної військової адміністрації Андрій Човган. За його словами, на оздоровлення дітей виділили 15 мільйонів гривень.

Представники пільгових категорій зможуть відпочивати та оздоровлюватися у таборах безкоштовно, а це діти-сироти, діти, чиї батьки, або один з батьків загинули під час війни, переселенці.

«Усі путівки для дітей будуть рівномірно розподілені між усіма територіальними громадами у відповідності до кількості дітей шкільного віку, які в них проживають та кількості пільгових категорій. Дитячі табори, які прийматимуть дітей, першочергово мають мати сертифіковане укриття з усіма необхідними умовами. Зокрема, це і питна вода, також має бути вентиляція, аптечки», – зазначив Андрій Човган.

Перший заїзд у літні табори запланований через два тижні.