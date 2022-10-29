У селі Трибухівці Чортківського району відкрили гуртожиток для переселенців.

Раніше це був студентський гуртожиток відокремленого структурного підрозділу «Бучацького фахового коледжу вищого закладу освіти «Подільський державний університет», який впродовж кількох років не використовувався навчальним закладом. За кошти освітньої субвенції у приміщенні зробили капітальний ремонт. Кімнати оснастили всім необхідним для довготривалого проживання: меблями, ліжками, матрацами, подушками тощо. Будинок розрахований на 400 людей.

– Робота зроблена колосальна, – каже Дарина Мигачова, мешканка гуртожитку. – Все світле, гарне. Ми дуже задоволені. Є гаряча вода, пралки, все є. Нам завжди всі допомагають.

Разом з мешканцями реконструйований гуртожиток відкрив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

– Тернопільщина показала гідний і, мабуть, найкращий результат по всій території України, – відзначив Сергій Шкарлет. – Це не просто проект щодо внутрішньо переміщених осіб. Тут задіяні заклади освіти, які на початку російської агресії найбільше сприяли прихистку, наданню другої домівки, волонтерському руху, формуванню гуманітарних хабів і наданню допомоги людям, які були змушені покинути свої домівки. Цей проект є також яскравою картиною реалізації людяних і соціальних ініціатив голови ТОВА.

Як зазначають у Тернопільській обласній військовій адміністрації, при заселенні у гуртожиток пріоритет надаватимуть громадянам, чиє житло зруйноване внаслідок бойових дій, та родинам, які досі проживають у приміщеннях навчальних закладів.