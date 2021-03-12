На Тернопільщині від коронавірусу стали помирати молоді люди без супутніх захворювань

На Тернопільщині ускладнилася ситуацію щодо захворюваності на COVID-19. Летальні випадки почали фіксувати у людей віком 40-50 років, які не мають супутніх захворювань. Це свідчить про погіршення епідситуації, зазначила в.о. генерального директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук.

«На сьогодні ситуація із захворюваності на коронавірус в області залишається не благополучною. Захворюваність в області залишається на високих рівнях та перевищує загальнодержавний показник. За останній тиждень лютого зареєстровано 1650 випадків захворювання. А у перший тиждень березня – 2188. Зафіксовано ріст захворюваності на 40,3%. Середня кількість випадків на добу коливається в межах трьохсот. Третього березня зареєстровано найвищу кількість захворювання за весь період спостереження – 456. За останній тиждень зареєстровано 87 (4%) випадків захворюваності серед медиків та 131 (6%) серед працівників освіти. Щодня реєструється летальні випадки. Їх кількість коливається від 2 до 6», – розповідає Оксана Чайчук.

Найбільше випадків інфікування на коронавірус зареєстровано серед осіб працездатного населення – 30-65 років.

У зв’язку з цим, в області посилено протиепідемічні заходи. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Як наголосила начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, необхідно не забувати про вакцинацію. Наразі на Тернопільщині працює 9 мобільних груп.

«В області вакциновано 1948 осіб. Більша частина з них – медики. Вони показали на своєму прикладі, що вакцинуватися потрібно. Крім того, постановою Уряду, у випадку залишків доз вакцини, дозволено щеплювати лідерів громадської думки – громадських активістів, публічних людей, журналістів, представників громадських організацій, діячів культури», – зазначає Ольга Ярмоленко.