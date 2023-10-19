На Тернопільщині від коронавірусу померла жінка: їй було 94 роки

На Тернопільщині виявили випадок інфікування новим підвидом COVID-19 – “Еріс”. Це підвид штаму коронавірусу “Омікрон”.

Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла Суспільному, що інфіковану людину не госпіталізовували, адже почувається вона добре.

“Це той самий “Омікрон”, який циркулював в Україні. Він найпоширеніший у світі. Симптоми звичні для ковіду: біль у горлі, кашель, ломота в тілі біль в суглобах і м’язах, підвищена температура, головний біль. Особливість цього підвиду — те, що це є видозмінений шиповий білок, який швидше проникає в організм і швидше вражає людей з ослабленим імунітетом та супутніми захворюваннями. В першу чергу, це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями, онкозахворюваннями та цукровим діабетом”.

За словами Оксани Чайчук, за минулий тиждень виявили 44 випадки захворювання коронавірусом в області.

“Зареєстрований один летальний випадок, померла людина 1929 року народження. У нашій області, як і в цілому в світі, циркулюють всі штами “Омікрону”. В Україні зараз реєструють майже 14 підвидів”.

На сайті Міністерства охорони здоров’я повідомили, що з 2 до 8 жовтня зареєстрували 5 186 випадків захворювання на COVID-19, 18 людей померли