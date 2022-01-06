Шість летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 січня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 35 р., Тернопільський район;
2 – чоловік 74 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 63 р., Кременецький район;
4 – жінка 49 р., м. Тернопіль;
5 – жінка 83 р., м. Тернопіль;
6 – чоловік 58 р., Чортківський район.
Загалом за добу в області зареєстровано 174 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 185 осіб.
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