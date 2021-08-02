Понад два десятки нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині учора.

За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, простежується незначна тенденція до збільшення кількості інфікованих.

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували понад 70 тис. випадків COVID-19. Епідеміологи кажуть, що наразі ситуація стабільна. Все ж простежується тенденція до збільшення кількості хворих.

“Якщо проаналізувати показники захворюваності, то можемо побачити, що протягом останніх двох тижнів відстежується тенденція до збільшення кількості інфікованих. Ця тенденція поки що незначна. Але прогнози негативні. Окрім цього в нас знову є важкі випадки у лікарнях. Це дає підстави припускати, що штам “Дельта” вже міг добратися до нашого регіону. Хоча офіційно він у нас ще не виявлений. Проте в нас і нема наразі технічної можливості для його діагностики”, – каже епідеміологиня Ольга Бондарчук.

В Україні офіційно підтверджено 17 випадків коронавірусу “Дельта”. Втім, епідеміологи припускають, що хворих набагато більше. За прогнозами МОЗ, восени можлива чергова хвиля COVID-19.