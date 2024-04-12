Шокуючий випадок стався днями на Тернопільщині. У вусі дитини лікарі виявили павука!

У Скалатську лікарню звернулася мати з 4-річним сином. У дитини був закладений ніс і нежить. При огляді маленького пацієнта лікар встановила діагноз – алергічний риніт. А ще випадково побачила цікаву знахідку – у слуховому проході вуха сидів… павук. Непроханого гостя швидко і безпечно вийняли.

“Якщо Вам чи дитині потрапило стороннє тіло, дайте можливість йому вилізти самому, відтягнувши вухо, потрусивши голову. Сірка придумана природою для того, щоб захищати слуховий прохід від комах та створює антибактеріальне середовище. Не потрібно ідеально чистити вуха. Якщо самостійно не вдається витягнути комаху, краще зверніться за допомогою”, – радить лікарка Яна Стаднік.