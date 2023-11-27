Несприятливі погодні умови стали причиною аварійних знеструмлень.

На Тернопільщині внаслідок сильних поривів вітру сьогодні станом на 6 годину ранку без електропостачання залишилось сім населених пунктів області (з них один частково). Внаслідок поривів вітру 15-20 м/с є аварійне пошкодження на лініях 10 кВ. Про це повідомляють у “Тернопільобленерго“.

Аварійні вимкнення споживачів через погодні умови відбулись по Чортківському, Бучацькому та Збаразькому РЕМ. Бригади ВАТ “Тернопільобленерго” працюють над відновленням електропостачання, але через погодні умови на відповідні роботи потрібно дещо більше часу.

Енергетики просять споживачів з розумінням відноситись до тимчасової відсутності електропостачання.