На Тернопільщині судили пенсіонера, котрий вкрав з поля 22 качани кукурудзи

У Тернопільській області суд виніс попередження пенсіонеру, який вкрав 22 качани кукурудзи.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду, повідомляють Тернопільські події.

Інцидент стався 2 листопада у селі Бариш Чортківського району. Чоловік скоїв “дрібне викрадення чужого майна”, а саме – 22 качанів кукурудзи з поля місцевого товариства, спричинивши матеріальні збитки на суму 40 грн 50 коп, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд визнав чоловіка винним, проте виніс лише усне попередження.