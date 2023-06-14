Другий етап Всеукраїнської дитячо-юнацької патріотичної гри «Сокіл» («Джура») розпочався у Тернополі. У поєдинках змагається 17 команд.

Гра об’єднала школярів з усієї області. Поєдинки передбачають інтелектуальні та спортивні випробування, – розповів співорганізатор Валерій Бондар. Учасники демонструють знання з історії, вчаться працювати в команді та змагаються у кмітливості та винахідливості. Урочисте відкриття патріотичної гри відбулося на території Збаразького замку.

«У ІІ обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) серед закладів загальної середньої освіти у старшій віковій групі „Джура-оборонець” бере участь загалом 170 учасників, із територіальних громад області. Це найбільша військово-патріотична гра, яка відбувається у нашій області. Діти випробовують себе у різних видах змагань. Є таке змагання як «Рятівник», збирання і розбирання автомата, стрільба з дрібнокаліберної гвинтівки. Для старших складніші завдання, для молодших простіші, але не менш цікаві. Це один із найкращих національних патріотичних виховних заходів. Гра передбачає інтелектуальні та спортивні змагання. Школярі вивчають історію української державності, визвольний рух українського козацтва».

Серед завдань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”) – виховання юних патріотів України на засадах козацько-лицарської духовності та здорового способу життя.