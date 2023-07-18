Вакцинальна кампанія проти кору стартувала на Тернопільщині.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, перші вакцини доставлено до Чортківського міськрайонного лабораторного центру.

Під час вакцинальної кампанії щеплюватимуть дітей від 1 до 17 років, які не отримали планової імунізації. Для цього створили мобільні бригади.

«17 липня, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я про розподіл вакцин, було доставлено першу партію вакцин до центру розподілу, який облаштували на базі Чортківського міськрайонного центру ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ”. Транспортування вакцин здійснюється у спеціально призначеній для цього машині – рефрежераторі. Дані автомобілі були надані спонсорами UNICEF для МОЗ України, і розподілені між обласними центрами контролю та профілактики хвороб».

За інформацією обласного лабораторного центру, на Тернопільщині фіксують ріст захворюваності на кір. Аби попередити епідемію, проводять вакцинацію.