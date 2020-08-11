Протягом доби на Тернопільщині буде спекотно. Стовпчики термометрів коливатимуться від 25 до 27 градусів тепла. Втім, подекуди пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вночі на Тернопільщині обійдеться без опадів, вдень подекуди дощитиме. По всій території регіону спостерігатиметься похмура погода з проясненнями. Щодо температурних показників, то вони на кілька градусів знизяться, – каже синоптик Наталка Діденко. Однак відчутної прохолоди наступна доба не принесе.

«11 серпня в Україні очікується теплий, до помірної спеки, день, +25 +30 градусів. Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту найбільш ймовірні на Заході. Проте, оскільки фронт рухатиметься на південний схід, то впродовж доби локальні дощі тягнутимуться за ним і тому можливі практично повсюди, але менших місцевих масштабів. Вітер північного напрямку, 3-8 метрів за секунду. Вже 12 серпня дуже спекотно буде в Західній Європі, а в нас похолодає до +20 +25 градусів».

Отже, більш прохолодної погоди слід чекати у другій половині тижня. А поки жителям краю радять насолоджуватися справжнім літом.

Софія Романська