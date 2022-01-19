Набір до патрульної поліції оголосили на Тернопільщині.

Спробувати свої сили можуть чоловіки та жінки від 18 до 40 років, необхідно мати повну загальну середню або вищу освіту, посвідчення водія категорії “В”, українське громадянство.

Як повідомив начальник Патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук, щоб приступити до служби, треба пройти конкурсний відбір та успішно завершити навчання в Академії патрульної поліції. “Набір до патрульної поліції Тернопільської області триває. Насамперед для цього потрібно заповнити електронну анкету за посиланням: http://anketa.patrol.police.gov.ua; пройти конкурсний відбір; успішно завершити навчання в Академії патрульної поліції. Основні вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18-ти років; повна загальна середня або вища освіта; наявність посвідчення водія категорії “В”; відсутність судимості; готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю”.

Потенційним поліцейським обіцяють можливості для навчання, кар’єрного зросту, компенсацію частину виплат за оренду житла, безкоштовне медичне обслуговування.