Кулінарний хаб запрацював у Чорткові. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Майстри виробничого навчання беруть участь у тренінгу в кращих кухарів України, а потім навичками поділяться з працівниками шкільних їдалень.

Кухарів вчать готувати страви за рецептами відомого кулінара Євгена Клопотенка.

«Сподіваємося дізнатися корисні секретики з приготування страв, щоб вони були і смачними, і корисними. Важливо, щоб діти охоче споживали ці страви і любили обідати в шкільних їдальнях. Для цього ми маємо докласти максимум зусиль, а також всі, хто задіяний до приготування страв у шкільних їдальнях», – каже учасниця тренінгу Олена Полянська.

Додамо, у навчанні з реформування шкільного меню бере участь 20 майстрів професійно-технічної освіти, згодом вони передаватимуть досвід іншим. Меню у шкільних їдальнях планують удосконалити до початку навчального року.