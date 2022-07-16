Сьогодні, 16 липня, Микулинецька громада зустрічатиме тіло воїна загиблого Героя Романа Водовоза.
Чоловік 1990 року народження, мешкав у селі Нова Брикуля.
Про це повідомляють у Микулинецькій громаді.
“Прохання до усіх, віддати належну шану і честь. Просимо організуватися жителів сіл зустріти його «живим коридором» з квітами, українською символікою та запаленими свічками”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.
Орієнтовно об 11 годині очікується проїзд перехрестя, що у смт. Дружба (АЗК “WOG”).
Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам Романа.
Вічна пам’ять та слава Герою!