На Тернопільщині сьогодні зустрінуть тіло загиблого захисника

Сьогодні, 16 липня, Микулинецька громада зустрічатиме тіло воїна загиблого Героя Романа Водовоза.

Чоловік 1990 року народження, мешкав у селі Нова Брикуля.

Про це повідомляють у Микулинецькій громаді.

“Прохання до усіх, віддати належну шану і честь. Просимо організуватися жителів сіл зустріти його «живим коридором» з квітами, українською символікою та запаленими свічками”, – ідеться у повідомленні на сторінці громади.

Орієнтовно об 11 годині очікується проїзд перехрестя, що у смт. Дружба (АЗК “WOG”).

Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам Романа.

Вічна пам’ять та слава Герою!