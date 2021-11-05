Додаткові реанімаційні ліжка розгортають на Тернопільщині, щоб допомогти важким хворим на COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, цього тижня киснезалежних пацієнтів побільшало. Хворим на COVID-19 допомогу надають у двадцяти лікувальних закладах. Там розгорнуто дві тисячі ліжок.

«Бачимо, що кількість хворих постійно зростає. Тому ми змушені розгортати додаткові ліжка, збільшуємо кількість реанімаційних ліжок. Це потребує додаткових кисневих точок, додаткових апаратів штучної вентиляції легень. Велике навантаження йде на медичну систему. Для лікування інфікованих ми вже розгорнули 20 лікувальних закладів – там діє понад дві тисячі ліжок. На сьогодні понад тисячу хворих знаходиться в наших стаціонарах. Розгорнуто 158 реанімаційних ліжок, з них 130 – зайняті Завантаженість лікарень складає 58-55%», – каже Ольга Ярмоленко.

У лікарнях краю хворими на COVID-19 завантажено більше половини ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів. В окремих населених пунктах є проблеми з госпіталізацією хворих.