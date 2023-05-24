Тернопільщина увійшла у трійку областей, де впроваджують пілотний проєкт з реформування шкільного меню «School Chef’s Training Hubs Development». Кухарів вчать готувати страви за рецептами відомого кулінара Євгена Клопотенка.

Майстриня Галина Губик бере участь у тренінгу з приготування страв за рецептами Євгена Клопотенка. Потім жінка навчатиме інших кухарів.

«Зараз ми проходимо навчання з оновлення шкільного меню. Акцент на тому, щоб ці страви були корисними, здоровими, смачними. Щоб діти охоче їх споживали. Харчування має велике значення, хочеться, щоб наші шкільні їдальні подобалися дітям, щоб діти не харчувалися фастфудом. Ця реформа передбачає зміну шкільного меню. Страви для дітей стануть ще більш смачними, й корисними».

У навчанні з реформування шкільного меню беруть участь 20 майстрів професійно-технічної освіти, згодом вони передаватимуть досвід іншим. Меню можна буде удосконалювати й створювати нове.

На Тернопільщині планують створити кулінарні хаби, до яких завезуть сучасне обладнання, яким згодом облаштують шкільні їдальні.