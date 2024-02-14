Не дочекавшись кінця зими, тендітні і вишукані перші весняні квіти пробуджуються від довгого зимового сну.

Низькі температури для них не страшні, їх цибулини прокидаються навіть в сильно замерзлому ґрунті. Підсніжник білосніжний, шафран Гейфеля, сон великий і широколистий, горицвіт весняний, цибуля ведмежа (черемша) та багато інших весняних видів зростають на території природного заповідника “Медобори”.

Весняні квіти не лише милують своїм виглядом та зачаровують пахощами. Вони напувають своїм нектаром, годують пилком і насінням мешканців лісу, лук, лікують їх. Нектар первоцвітів є майже єдиним джерелом їжі для комах, які щойно прокинулися після зимової сплячки.

З настанням весни, в заповіднику працівниками служби державної охорони ПЗФ здійснюється посилене патрулювання місць зростання ранньоквітучих, ендемічних, реліктових та занесених до Червоної книги України видів рослин, які завжди привертають до себе увагу своєю красою і тим, що перші квітують після довгої зими. На жаль, часто їх зривають, не задумуючись, яку шкоду наносять екосистемі. Нагадуємо, що порушниками закону є збирачі, продавці та покупці червонокнижних видів рослин.

Що загрожує правопорушникам?

ст. 88/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – штраф від 510 до 1700 грн;

за ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України – штраф від 1700 грн до 3655 грн з конфіскацією об’єктів рослинного світу;

за один екземпляр незаконно зірваної червонокнижної рослини передбачена компенсація від 37 до 62 грн.

Фото перших у цьому році підсніжників з території заповідника Лесі Козири, Уляни Бачинської.

Джерело: Природний заповідник “Медобори”