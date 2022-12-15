На Тернопільщині прогнозують десятиградусний мороз, але ще не завтра

У п’ятницю погоду на Тернопільщині формуватимуть атмосферні фронти циклону. Відтак у регіоні пройдуть дощі з мокрим снігом.

Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у п’ятницю та вихідними зберігатиметься похмура погода. Вночі обійдеться без істотних опадів. Вранці та вдень пройдуть дощі.

“Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла. 17 грудня вночі можливий дощ та мокрий сніг. Вдень опади переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла”.

За попередніми прогнозами синоптиків, з 18 грудня на Тернопільщині холоднішатиме. Вночі температурні показники опускатимуться до 11° морозу. Вдень також зберігатиметься морозяна погода.